На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью

Главное: В одной из школ Львовской области учительница заставила ученика съесть бумажный самолетик, а потом угрожала ему ножом. Теперь она утверждает, что «пошутила».

Детали: После того как 12-летний ученик забыл дома ручку учительница одной из школ на Львовщине достала нож и заявила, что заставит его писать собственной кровью. Как сообщает ТСН со ссылкой на пострадавшего Владислава Выборнова, перед этим учительница заставила его съесть бумажный самолетик, который кто-то запустил.

«Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, она мне палец порежет», — рассказал он.

Свидетелями действий педагога были более двух десятков учеников. Некоторые их них испугались и рассказали о случившемся родителям, после чего в школе разгорелся скандал.

По словам учительницы, это была шутка, которую дети не поняли.

Родители Владислава написали заявление в полицию.

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