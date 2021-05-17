Американцы подозревают, что кто-то обстрелял Белый дом «направленной энергией»

Главное: У двух должностных лиц Белого дома после президентских выборов 2020 года проявились загадочные симптомы, похожие на «Гаванский синдром».

Детали: В ноябре 2020 года у двух сотрудников Совета национальной безопасности в Белом доме ухудшилось состояние. Как сообщает CNN, один из них на следующий день после выборов, когда чиновник пытался пройти сквозь ворота для персонала возле овальной лужайки на южной стороне Белого дома.

У него разболелась голова и появилась бессонница, которая прошла лишь спустя несколько недель.

У его коллеги наблюдались более серьезные симптомы, а общее состояние самочувствия потребовало вмешательства врача. При этом не уточняется, что именно происходило.

Источники издания утверждают, что эти и другие подобные случаи, зафиксированные в 2019 году, вызвали беспокойство спецслужб, поскольку раньше подобные проявления наблюдались у американских служащих лишь за рубежом. Теперь же это случилось внутри страны, к тому же около Белого дома.

Журналисты поговорили более чем с десятью нынешних и бывших должностных лиц. Они описали симптомы, которые зафиксированы во всех случаяз: головная боль, внезапное головокружение, шум в ушах, иногда — поражение головного мозга.

Некоторые из пострадавших утверждали, что им становилось лучше буквально сразу же после того, как они выходили в другую комнату, и хуже, когда возвращались.

Как утверждают анонимные источники издания, директор ЦРУ теперь каждый день проводит внутренние брифинги по этому вопросу, в том числе с пострадавшими.

При этом у специалистов до сих пор нет единого мнения о том, что вызвало эти симптомы, и могли ли они быть результатом чьей-то осознанной атаки. Споры идут также вокруг технологии, которая могла бы нанести такой ущерб. По данным исследователей, наиболее вероятной причиной столь странного набора симптомов является «направленная импульсная радиочастотная энергия».

Справка: «Гаванский синдром» — массовое ухудшение самочувствия у более чем сотни американских дипломатов, разведчиков и военных за рубежом. Тогда волна ухудшения самочувствия американцев была названа «Гаванским синдромом», поскольку часть из пострадавших заболели во время миссии в столице Кубы Гаване. По некоторым данным, это могло быть вызвано оружием направленной энергии.