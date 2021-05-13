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Новости > Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу

Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу

Абелардо
13.05.21 21:45
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Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу

Главное: В финале Кубка Украины по футболу встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря». Победителями вышли киевляне.

Детали: Сегодня, 13 мая, состоялся финал Кубка Украины по футболу. Киевское «Динамо» в Тернополе играло против луганской «Зари».

Первый тайм прошел в равной борьбе, но без особых моментов у ворот обеих команд. А во второй половине встречи киевляне завладели игровым преимуществом и начали раз за разом угрожать воротам луганчан.

Отличные моменты были у Цыганкова, Шапаренко, Родригеса, но им совсем немного не хватало точности в завершающей стадии атаки. Луганчане также несколько раз опасно убегали в контратаки, но и их потуги успехом не увенчались. Как результат, игра перешла в овертайм.

В дополнительную тридцатиминутку киевляне были намного активнее своих соперников и таки смогли открыть счет: Родригес сумел проскочить между двоих соперников, прострелил в центр штрафной и Цыганков хладнокровно расстрелял ворота «Зари».

А на последней минуте первого овертайма тот же Цыганков обязан был удваивать преимущество своей команды, но не сумел реализовать пенальти.

В тему: «Динамо» подписывает лучшего снайпера чемпионата Украины.

Тэги: футбол, спорт, Кубок Украины, Заря, Динамо, ФК Динамо Киев

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