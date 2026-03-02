Зеленский рассказал, как Россия била по Украине прошлой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги минувшей зимы. Россия вновь масштабно атаковала нашу страну.

Он сказал: «Россияне начали эту зиму с массированного удара 6 декабря, который стал одним из крупнейших. Тогда в ударе было более 700 различных целей, и только ракет более 50 единиц. Много баллистики было этой зимой. Всего ракет различных типов – более 700 штук. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это».

Политик добавил: «Сегодня день, когда каждый из нас может вполне справедливо сказать: мы прошли эту зиму, самую сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни «Шахедов».

Ранее Зеленский предупредил о грядущих ударах России по украинской инфраструктуре.