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Новости > В разводе Гейтсов обнаружили след миллиардера-педофила

В разводе Гейтсов обнаружили след миллиардера-педофила

Агата Кловская
11.05.21 21:31
561
В разводе Гейтсов обнаружили след миллиардера-педофила

Главное: Одним из причин развода американского миллиардера Билла Гейтса с женой Мелиндой могли стать его контакты с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Детали: Жена американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса Мелинда размышляла о разводе с ним задолго до того, как они об этом официально объявили. Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующую возможность она обсуждала с юристами как минимум с 2019 года.

Более того, по словам одного из бывших сотрудников благотворительного фонда Гейтсов, сомнения насчет брака у Мелинды появились еще в 2013 году.

При этом источник издания, знакомый с ситуацией, утверждает, что «одним из источников ее беспокойства» стали контакты Билла Гейтса с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

В тему: 3 мая 2021 года американский бизнесмен Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет совместной жизни.

По данным СМИ, после этого ей достали ценные бумаги на сумму около $1,8 млрд.

Напомним: 6 июля 2019 года в Нью-Йорке был задержан известный финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн. Его обвинили в создании криминальной сети, которая позволяла сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа Эпштейн покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.

Тэги: СМИ, мир, Билл Гейтс, развод, сексуальная эксплуатация, Мелинда Гейтс, Джеффри Эпштейн

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