В Новой Зеландии объявили войну ежам

Главное: В Новой Зеландии будут воевать с ежами. Их развелось слишком много.

Детали: Новая Зеландия столкнулась с неожиданной проблемой – тут развелось слишком много ежей. Местные власти уже готовятся к войне с ними, пишет издание The Guardian.

Отмечается, что эти животные были завезены на остров колонизаторами из Великобритании.

Сейчас же экологи бьют тревогу, а ученые говорят, что ежи уничтожают флору и фауну, например – поедают редких сверчков-уэта. Любят они полакомиться и другой мелкой живностью, чем наносят вред экологическому балансу.

Увы, но ежей было решено истреблять.

Впрочем, данная инициатива вызвала у людей недоумение – власти Новой Зеландии призывают найти более гуманные меры по их отлову.

В тему: Новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире.