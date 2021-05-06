Евросоюз разрешил въезд на свою территорию гражданам Руанды, но не Украины

Главное: Европейский союз расширил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию объединения в период пандемии COVID-19. Украины в нем до сих пор нет.

Детали: С сегодняшнего дня граждане Израиля, Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда смогут въезжать на территорию Европейского союза в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает РБК-Украина, также в списке фигурирует Китай, но границы для его граждан откроются лишь после того, как он откроет их для европейцев.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В то же время граждане Украины ни в одном из списков на свободный въезд в Евросоюз не фигурируют.

Как отмечается, список стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

В тему: С 4 мая 2021 года Израиль запретил въезд в страну иностранцам и гражданам Украины с ее территории.