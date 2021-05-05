Билл Гейтс после развода оставил бывшей жене сущие «копейки»

Главное: По данным СМИ, в день развода с американским миллиардером Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила ценные бумаги на сумму около 1,8 млрд долларов. Это лишь малая часть ценных бумаг, которыми владеет ее муж.

Детали: По данным отчетов, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, бывшей жене американского бизнесмена и филантропа Билла Гейтса Мелинде после развода перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании стоимостью 1,5 млрд долларов. Как сообщает Bloomberg, ей также достались ценные бумаги крупнейшего автодилера страны Autonation на 300 млн долларов.

При этом, как утверждается, это лишь небольшая доля акций, которыми владеет Билл Гейтс. В распоряжении инвестиционного фонда Cascade Investments остаются ценные бумаги на 50 млрд долларов. В частности, таких компаний, как Republic Services, занимающейся переработкой отходов, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Deere и водоочистительной компании Ecolab.

Как сообщает Lenta.ru, инициатором развода стала Мелинда Гейтс. По ее словам, их с Биллом брак был безвозвратно разрушен. Отмечается, что в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.

В тему: 3 мая 2021 года американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой после 27 лет совместной жизни.