Одна из самых богатых семейных пар в мире развелась после 27 лет пребывания в браке

Главное: Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет брака приняли решение о разводе. При этом остается неясной судьба их совместного фонда, который располагает активами на 51 млрд долларов.

Детали: Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой. В заявлении бывших супругов, опубликованном на его странице в Twitter 3 мая, указывается, что они прожили в браке 27 лет.

«Мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире для обеспечения людям здоровой, продуктивной жизнью. Мы продолжаем разделять веру в общую миссию и работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара», — объяснили Гейтсы.

Как сообщает CNBC. на сегодняшний день благотворительный фонд Гейтсов насчитывает более $51 млрд активов, судьба которого пока остается не ясной. Кроме того, пара вместе с американским бизнесменом Уорреном Баффетом были создателями движения филантропов «Обет дарения», которое предполагает раздачу большей части своего состояния на благотворительность.

Справка: Билл Гейтс познакомился с Мелиндой в 1987 году в компании Microsoft, которую он основал и на тот момент возглавлял. Спустя семь лет они поженились на Гавайях. Тогда ему было 38 лет, а ей — 29.

Вскоре после свадьбы Мелинда Гейтс ушла из компании, чтобы сосредоточиться на семье. После этого у пары родилось трое детей: дочери Дженнифер Кэтрин Гейтс (1996) и Фиби Адель Гейтс (2002), а также сын Рори Джон Гейтс (1999).

В 2000 году семейная пара основала благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, который на сегодняшний день принимает активное участие в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

По состоянию на декабрь 2020 фонд выделил на нее $1,75 млрд. При этом Гейтсы активно пропагандируют идеи вакцинации.

В тему: В начале 2021 года перуанские судьи обвинили Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров в создании пандемии COVID-19.

В конце января основатель Microsoft выступил с критикой теорий заговора о вакцинации против коронавируса. По его мнению, распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19.

Сторонники теории заговора обвиняет Билла Гейтса в том, что это именно он устроил пандемию коронавируса. Подробнее о том, с чем это связано, читайте здесь.