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Новости > Эксперт напомнил о 907-й поправке к «Акту в поддержку свободы» в США

Эксперт напомнил о 907-й поправке к «Акту в поддержку свободы» в США

Александр Панько
04.05.21 14:21
313
Эксперт напомнил о 907-й поправке к «Акту в поддержку свободы» в США

Главное: Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу о продлении приостановки действия поправки, которая ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. По мнению эксперта Илии Кусы, ничего особенного не произошло, но необходимо лоббировать отмену этого документа.

Детали: В 2001 году Конгресс США принял поправку к закону, которая позволяет президенту обходить 907 поправку к «Акту в поддержку свободы» в случае необходимости. Об этом в интервью AnalitikaUA.net напомнил украинский эксперт Илия Куса комментируя продление администрацией американского президента приостановки действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы».

По мнению эксперта, ничего нового не произошло по этому вопросу, и работать надо не с Байденом, а с Конгрессом.

Необходимо лоббировать либо отмену этой поправки 2001 года, либо новый акт, который ужесточит предоставление финпомощи странам, у которых проблемы с правами человека, свободой прессы, и демократией.

В тему: Ранее СМИ передали, что Джо Байден сообщил о своем решении Конгрессу. В уведомлении Конгрессу госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такая помощь Азербайджану не подорвет и не помешает текущим усилиям по мирному урегулированию карабахского конфликта, а также не будет использоваться в наступательных целях против Армении.

Блинкен связал решение с борьбой с международным терроризмом.

Решение вызвало критику армянской общины США. «Признание Геноцида армян предполагает также обязательства по недопущению вооружения или подстрекательства Азербайджана к совершению аналогичных преступлений против армянского народа», — говорится в заявлении исполнительного директора Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арама Ампаряна.

907-я Поправка была принята в 1992 году под давлением армянского лобби. Документ ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. Однако с 2001 года американская администрация временно приостанавливала действие акта, в основном с целью заручиться поддержкой Азербайджана как транзитной территории для перевозки грузов в Афганистан.

Тэги: США, Армения, Азербайджан, мир, Геноцид армянского народа, поправки, Конгресс США, Джо Байден

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