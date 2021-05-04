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Новости > В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад

В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад

Александр Панько
04.05.21 11:06
64
В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад

Главное: На западе Швеции местный картограф случайно обнаружил клад, закопанный примерно в VII в до н. э. Его содержимое скорее всего было принесено в жертву богам и с тех пор сохранилось в очень хорошем состоянии.

Детали: Шведский картограф Томас Карлссон, осматривая лес для подготовки мероприятий по спортивному ориентированию, нашел клад бронзового века. Как сообщает «Европейская правда», клад включает около 50 предметов, в частности, бусы, браслеты и заколки для одежды.

Находка была сделана в лесу примерно в 48 км к северо-востоку от Гетеборга. Сокровище находилось недалеко от скал. Часть вещей оказалась на поверхности после того, как, скорее всего, животные взрыхлили почву.

«Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения», — рассказал Карлссон, подчеркнув, что вещи находились в таком хорошем состоянии, что он сначала подумал, что это современные копии.

Однако археологи датировали сокровище периодом между 750 и 500 годами до н. э. Как утверждается, найденные изделия были изготовлены для женщин, имеющих высокий статус в тогдашнем обществе и скорее всего были оставлены в жертву богам.

При этом обычно подобные приношения бросались в реки или болота. Найти же такой клад в лесу — большая редкость.

В тему: В октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.

Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.

В сентябре 2011 года американские исследователи самый большой подводный клад в современной истории — двести тонн серебра лежали на дне Атлантического океана в трюмах грузового корабля Gairsoppa, потопленного в 1941 году немецкой торпедой.

Зимой 2013 года стало известно о том, что англичанин Ричард Мэйсон случайно нашел уникальный клад, ценность которого поначалу не осознал. В общей сложности в обнаруженном им кувшине было десять золотых и семь серебряных монет, выпущенных в период с 1440 по 1560 год, однако настолько редких, что специалисты не смогли назвать точную цену клада.

Летом того же года израильские исследователи случайно обнаружили клад из 400 монет византийского периода, возраст которых составляет около 1,5 тыс. лет.

Летом 2015 года группа американских дайверов обнаружила на корабле, затонувшем у побережья штата Флорида 300 лет назад, клад из 350 испанских золотых монет. Находка была оценена в 4,5 миллиона долларов.

В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.

Спустя год копая землю в поисках лечебных кореньев, китайские крестьяне нашли клад весом в 400 кг.

В октябре 2018 года в Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад — 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Эти монеты — пражские деньги — ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.

В мае 2019 года неподалеку от словацкой деревни Ликавка стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет. Сокровища случайно обнаружила семейная пара, которая сразу вызвала археологов.

В августе 2020 года ученые в Шотландии нашли артефакты эпохи бронзового века. Им три тысячи лет.

Осенью того же года рабочие случайно нашли античный бюст бога Гермеса во время работ в канализации Афин. По данным историков, он был создан более 2300 лет назад.

В апреле 2021 года кладоискатель из Австралии нашел в одном из каналов Нидерландов полсотни сейфов, в том числе с юбилейными монетами.

Тэги: мир, история, археология, сокровища, клад, Швеция

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