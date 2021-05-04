В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад

Главное: На западе Швеции местный картограф случайно обнаружил клад, закопанный примерно в VII в до н. э. Его содержимое скорее всего было принесено в жертву богам и с тех пор сохранилось в очень хорошем состоянии.

Детали: Шведский картограф Томас Карлссон, осматривая лес для подготовки мероприятий по спортивному ориентированию, нашел клад бронзового века. Как сообщает «Европейская правда», клад включает около 50 предметов, в частности, бусы, браслеты и заколки для одежды.

Находка была сделана в лесу примерно в 48 км к северо-востоку от Гетеборга. Сокровище находилось недалеко от скал. Часть вещей оказалась на поверхности после того, как, скорее всего, животные взрыхлили почву.

«Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения», — рассказал Карлссон, подчеркнув, что вещи находились в таком хорошем состоянии, что он сначала подумал, что это современные копии.

Однако археологи датировали сокровище периодом между 750 и 500 годами до н. э. Как утверждается, найденные изделия были изготовлены для женщин, имеющих высокий статус в тогдашнем обществе и скорее всего были оставлены в жертву богам.

При этом обычно подобные приношения бросались в реки или болота. Найти же такой клад в лесу — большая редкость.

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