Названа причина вспышки коронавируса в Индии

Главное: В ВОЗ объяснили резкую вспышку коронавируса в Индии. Причин этому сразу несколько.

Детали: Всемирная организация здравоохранения назвала причину новой вспышки коронавируса в Индии. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, передает The Guardian.

Этому способствовали «идеальный шторм» массовых собраний, низкий уровень вакцинации и быстрое распространение более заразных штаммов вируса.

В ВОЗ не стали утверждать, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии является более заразный вариант вируса.

«Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту», — заявил Яшаревич.

Также в ВОЗ отметили, что на систему здравоохранения Индии было оказано ненужное давление со стороны людей, которые в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.

Отмечается, что в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным, согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые сталкивались с данным штаммом вируса.

В Индии на прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали антирекорды по числу новых заражений COVID-19. Ежедневно в стране подтверждали более 300 тысяч заражений.

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