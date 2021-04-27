Епископ УПЦ призвал международное правозащитное сообщество защитить права верующих

Главное: Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях принял участие в совещании ОБСЕ «Democratic Law-Making: Ensuring Participation – Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) II 2021».
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, епископ Барышевский Виктор рассказал участникам совещания ОБСЕ об антицерковных законах, принятых в Украине.
В онлайн-совещании принимали участие представители государств-участников ОБСЕ, директор Европейской комиссии за демократию через право Симона Граната-Менгини, представители дипломатических, правозащитных и научных кругов.
Епископ Виктор обратил внимание участников совещания на факт принятия в Украине закона от 20 декабря 2018 № 2662-VIII, который фактически требует от религиозных организаций УПЦ изменить свои исторические наименования, что не соответствует нормам международного права и европейской практике.
Еще одной проблемой, на которую указал иерарх, является то, что с момента принятия указанного закона религиозные организации УПЦ потеряли возможность приобретать и реализовывать принадлежащие им права. Фактически более 12 000 религиозных общин крупнейшей в стране конфессии выведены из правового поля государства и лишены гражданской правосубъектности.
В завершение своего выступления епископ Виктор обратил внимание всех участников на то, что Европейская комиссия за демократию через право в ходе соответствующих экспертиз имеет возможность рассматривать вопрос соответствия законодательных актов международному праву и европейским стандартам.
Глава Представительства УПЦ призвал международное правозащитное сообщество найти и задействовать юридические процедуры для экспертизы указанного закона и защиты прав верующих УПЦ в международных судебных учреждениях.
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