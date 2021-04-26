Стало известно, когда в Украине пройдет дополнительная сессия ВНО

Главное: Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.
Детали: В Украине в этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Тестирование во время дополнительной сессии пройдет по такому графику:
— Химия — 29 июня;
— Английский язык — 1 июля;
— Немецкий язык — 2 июля;
— Испанский язык — 5 июля;
— Французский язык — 6 июля;
— Математика — 7 июля;
— Математика (задание уровня стандарта) — 7 июля;
— Физика — 8 июля;
— Украинский язык — 9 июля;
— Украинский язык и литература — 9 июля;
— История Украины — 12 июля;
— Биология — 13 июля;
— География — 14 июля.
Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.
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