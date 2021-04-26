Стало известно, когда в Украине пройдет дополнительная сессия ВНО

Главное: Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.

Детали: В Украине в этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Тестирование во время дополнительной сессии пройдет по такому графику:

— Химия — 29 июня;

— Английский язык — 1 июля;

— Немецкий язык — 2 июля;

— Испанский язык — 5 июля;

— Французский язык — 6 июля;

— Математика — 7 июля;

— Математика (задание уровня стандарта) — 7 июля;

— Физика — 8 июля;

— Украинский язык — 9 июля;

— Украинский язык и литература — 9 июля;

— История Украины — 12 июля;

— Биология — 13 июля;

— География — 14 июля.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.

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