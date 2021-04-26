В Украине пересчитали всех чернобыльцев

Главное: В Украине насчитали более 1,7 миллиона людей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. В этом году на них выделили 2,57 миллиарда гривен.

Детали: В Украине пересчитали чернобыльцев. Данные приводит Национальная социальная сервисная служба.

Информируется, что от аварии на ЧАЭС пострадали 1 718 113 человек.

Среди них 181 149 людей это участники ликвидации последствий аварии, еще 1 534 819 человек это пострадавшие от катастрофы 1986 года (в том числе – 322 876 детей).

Сообщается, что в этом году на их социальную защиту выделили 2,57 миллиарда гривен.

Куда направят деньги? Планируется, что на санаторно-курортное лечение людей потратят 261,9 миллионов гривен, на бесплатное питание детей выделят 587,1 миллионов гривен, на проведение доплат и отпусков гражданам, работающим в зоне отчуждения – 750,9 миллионов гривен, а на выплату денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания, других видов компенсации собираются потратить 1 011 030 000 гривен.

В тему: Мы писали, что ЧАЭС перевели на особый режим.