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Новости > Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших

Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших

Александра Кудрявцева
26.04.21 11:25
827
Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших
Главное: Весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд.
 
Детали: Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.
 
«Мы связываем чудо воскрешения Лазаря с общим воскресением всех умерших. И когда люди рационально мыслящие, не принимая факта всеобщего воскресения, задаются вопросом, как же может Господь телесно воскресить умерших, когда от них даже праха не осталось, — то ответ простой: а какая разница между подвергшимся тлению человеческим естеством, которое уже четыре дня как переступило границу жизни и смерти, и теми, для кого переход этой границы произошел более продолжительное время назад?», — сказал Патриарх.
 
По его словами, воскрешение Лазаря есть великий акт, свидетельствующий о силе Божией, способной воскресить весь человеческий род. «Именно так: весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд», — подчеркнул он.
 
Патриарх отметил, что не случайно этот великий день празднуется в преддверии Страстной седмицы, потому что Страстная седмица сопровождается воспоминаниями о страданиях Господа и Спасителя, о Его смерти и Воскресении.
 
«Празднование воскрешения Лазаря помогает нам понять, что и каждый из нас пройдет и через свои страдания, и через смерть, но и через воскресение, дабы выйти в сретение Господа и Спасителя», — заключил Патриарх Кирилл.
 
В тему: Патриарх Кирилл рассказал, почему власть — это подвиг служения.

Тэги: Патриарх Кирилл, религия

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