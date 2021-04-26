Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших

Главное: Весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд.
Детали: Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.
«Мы связываем чудо воскрешения Лазаря с общим воскресением всех умерших. И когда люди рационально мыслящие, не принимая факта всеобщего воскресения, задаются вопросом, как же может Господь телесно воскресить умерших, когда от них даже праха не осталось, — то ответ простой: а какая разница между подвергшимся тлению человеческим естеством, которое уже четыре дня как переступило границу жизни и смерти, и теми, для кого переход этой границы произошел более продолжительное время назад?», — сказал Патриарх.
По его словами, воскрешение Лазаря есть великий акт, свидетельствующий о силе Божией, способной воскресить весь человеческий род. «Именно так: весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд», — подчеркнул он.
Патриарх отметил, что не случайно этот великий день празднуется в преддверии Страстной седмицы, потому что Страстная седмица сопровождается воспоминаниями о страданиях Господа и Спасителя, о Его смерти и Воскресении.
«Празднование воскрешения Лазаря помогает нам понять, что и каждый из нас пройдет и через свои страдания, и через смерть, но и через воскресение, дабы выйти в сретение Господа и Спасителя», — заключил Патриарх Кирилл.
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