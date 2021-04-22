Главные новости за 22 апреля 2021 года

— Вице-премьер Алексей Резников на брифинге в Николаеве заявил, что войны с Россией не будет, потому что «у нас сейчас огороды по графику».

— Отныне компании по желанию могут записать своих работников в очередь на прививку против COVID-19. Для этого они должны иметь в своем штате более 50 человек, которые хотят вакцинироваться.

— На сегодняшний день показатель суточной смертности от коронавируса в Украине находится «на плато» в 400 умерших. Со следующей недели ожидается более явное падение этой цифры.

— В Минздраве обновили карантинные зоны в Украине. Пока что только в трех областях действуют наименее строгие ограничения.

— Начиная с мая нынешнего года в Украине планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок от коронавируса. В национальный план не вошли 10 млн доз вакцины от компании Pfizer, о подписании контракта с которой сообщал Офис президента.

— Жена Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, что на ее дне рождения были самые близкие люди, большинство из которых уже переболели коронавирусом. А само мероприятие якобы проходило в номерах, а не в ресторане.

— Водитель кабриолета на огромной скорости врезался в столб на просп. Победы в Киеве. При этом чудом не пострадал прохожий.

— В Запорожье школьница покончила с жизнью из-за буллинга со стороны учителей и сверстников. О причинах своего поступка девушка написала в предсмертной записке.

— Оккупационные власти Крыма заявили, что на курортный сезон на полуострове воды не хватит. Остается надеяться лишь на дожди.

— Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.-

— В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины от коронавируса компании Pfizer. В Мексике около 80 человек получили поддельные дозы, а в Польше власти изъяли флаконы, вероятно, содержащие средство от морщин.

— Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в японском Токио. Также атлетам запрещается подымать вверх кулак.

— У пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни повышается риск тромбозов. При легком течении риск тромбозов низкий.