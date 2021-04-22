Стало известно, будут ли киевские школьники учиться летом

Главное: В Минобразовании заявили, что летом киевские школьники учиться не будут. Поскольку каникулы были в установленные сроки, а дистанционка не прерывалась.

Детали: В учебных заведениях столицы не планируют продолжать обучение киевских школьников в июне, поскольку каникулы были в запланированные сроки, а дистанционное обучение не прерывалось. Об этом рассказал начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, сообщает «Громадське».

«В Министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне», — добавил он, хотя не исключил, что такие решения могут принять в некоторых регионах.

«Особенно это касается регионов ближе к западу Украины. Там действительно была ситуация, когда каникулы объявлялись сверхурочно», — подчеркнул он.

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