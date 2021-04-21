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Новости > Рецидивист из Николаева пригласил девушку на собеседование, изнасиловал и ограбил

Рецидивист из Николаева пригласил девушку на собеседование, изнасиловал и ограбил

Александр Панько
21.04.21 16:43
816
Рецидивист из Николаева пригласил девушку на собеседование, изнасиловал и ограбил

Главное: Грабитель из Николаева изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, заманив ее обещанием устроить на работу.

Детали: В Киеве мужчина пригласил 19-летнюю девушку на встречу под предлогом содействия в трудоустройстве, но вместо обещанной помощи злоумышленник изнасиловал ее и ограбил. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, обманутая девушка обратилась в полицию, сообщив, что инцидент произошел на улице Железнодорожной.

После содеянного злоумышленник скрылся с деньгами и мобильным телефоном своей жертвы.

В ходе следственных мероприятий оперативники разыскали подозреваемого и обнаружили у него вещи заявительницы. Им оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаева, 1989 года рождения.

Вещественные доказательства изъяли, злоумышленника задержали.

В тему: В январе 2016 года злоумышленник пригласил на свидание 33-летнюю женщину, с которой познакомился в социальных сетях. Обманом он заманил ее к себе домой, ударил кулаком в лицо, раздел и изнасиловал.

Тэги: Киев, изнасилование, ограбление, Николаев, обман, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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