Главные новости за 20 апреля 2021 года

— В начале мая украинцы будут иметь два длинных уикенда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

— ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из «красной» зоны карантина, также имеют право на получение 8 тыс. гривен. На сегодняшний день соответствующие заявки подали уже 116 тыс. украинцев.

— Служба безопасности Украины перевела своих сотрудников в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

— Платной вакцинации от коронавируса в этом году в Украине не будет. Связано это с тем, что в мире наблюдается дефицит вакцин.

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко высказался по поводу недавней вечеринки, которую для своей жены закатил народный депутат Николай Тищенко. Глава Минздрава попросил думать о других людях, которые могут на подобных мероприятиях во время локдауна заразиться и умереть от COVID-19.

— Депутаты от «Слуги народа» считают, что с нарушителем карантина Николаев Тищенко должен разобраться глава фракции Давид Арахамия. Поскольку Тищенко является его заместителем.

— Две молодые модели, которые в начале апреля вляпались в пикантный скандал в Дубае из-за так называемой «голой» фотосессии, нарушают карантин в Киеве. В Instagram-stories они показали, как проводят время в элитном ресторане Avalon.

— В черкасской гимназии произошло ЧП — там в тире подросток случайно выстрелил себе в голову. За его жизнь борются врачи.

— Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий разместил объявление о поиске помощницы за $4000 в месяц. За эти деньги она должна знать иврит и выполнять обязанности, которые «делает жена в доме»: готовить, убирать и водить машину.

— Специалисты Государственного космического агентства Украины отправили в космос сообщения украинцев в рамках всеукраинской акции «Месседж в космос».

— Литератор Лев Вершинин предлагает властям России организовать на собственной территории кровавую провокацию и использовать ее как повод для атаки на Украину.

— Россия стянула к украинской границе больше войск, чем было в 2014 году. По некоторой информации, сейчас речь идет о 150 тысячах человек личного состава.

— В Индии из-за большого количества сжигаемых трупов стали плавиться металлические детали печей крематориев. Местные чиновники жалуютя на то, что тела приходится сжигать без перерыва 24 часа в сутки.

— В связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в мире Всемирная организация здравоохранения решила на 90 дней продлить режим международной чрезвычайной ситуации.

— Согласно исследованию врачей, люди, которые ведут активный образ жизни, имеют большие шансы легко перенести коронавирус в случае заражения. Даже базового уровня физических упражнений, таких как ходьбы 30 минут в день, пять дней в неделю, достаточно, чтобы помочь организму бороться.