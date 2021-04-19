«Шулер с большой дороги», «гастрабайтер», «фейк»: министр финансов рассказал все, что думает о Саакашвили

Главное: Министр финансов Сергей Марченко назвал бывшего президента Грузии и главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили «шулером с большой дороги» в ответ на публичные обвинения в коррупции.

Детали: Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не сумел реализовать в Украине свои идеи и теперь обвиняет в этом других людей. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью LB.ua.

«Шулер с большой дороги, это приезжий гастрабайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого», — заявил чиновник, подчеркнув, что не потерпит подобных выпадов в свой адрес.

«Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках», — добавил Марченко, спросив, что сделал Саакашвили для Украины.

При этом он напомни, что обвинения в коррупции на таможне не справедливы, так как вопрос контрабанды больше касается правоохранительных органов. «Они думают только о том, что вот я сейчас открою украинскую таможню и всем будет хорошо, условно. Они делают такие предложения без малейшего критического анализа. Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов», — высказался он.

В тему: 9 апреля 2021 года Михаил Саакашвили в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» обвинил Марченко в причастности к коррупции на таможне и в налоговых органах. Он заявил, что «человек, который ни разговаривать не умеет, никогда ни одной разумной вещи от него не слышал, ни положительной идеи от него не слышал, все начинания блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов».