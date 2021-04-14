На Тернопольщине раскопали клад возрастом более 5 тысяч лет

Главное: В Тернопольской области во время выполнения весенне-полевых работ обнаружили древние артефакты возрастом свыше пяти тысяч лет. Материалы изучают специалисты биоархеологии Института археологии НАН Украины.

Детали: В Тернопольской области в раскопанной посреди поля гробнице были найдены древние артефакты возрастом свыше пяти тысяч лет. Об этом рассказала директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памяток культурного наследия Марина Ягодинская, сообщает «Укринформ».

«Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть, сложенная из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Причем, даже ее дно тоже было из камня. Как мы и предварительно предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника — III тысячелетие до н. э. Внутри мы увидели три человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это — 11 разновеликих, от миниатюрных до пятилитровых, глиняных горшков — амфор, два хорошо заостренных кремневых топорика и долото», — отметила Ягодинская.

Найденные скелеты принадлежали взрослым людям. На одном из них есть костяная пряжка и амулет из клыка животного, а рядом с ними найден череп животного — похожего на свинью.

Археолог добавила, что ранее уже были раскопаны такие саркофаги вблизи сел Лучка, Ворвулинцы, Улашковцы, также на Тернопольщине.

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