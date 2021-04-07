Стало известно, сколько надо делать прививок, чтобы охватить 70% украинцев до конца года

Главное: Минимальное количество прививок от коронавируса, которую нужно сделать, чтобы охватить 70% украинцев до конца года, составляет почти 6 млн уколов в месяц или 270 тыс. в сутки без выходных.

Детали: Министерство здравоохранения Украины предлагает определить минимальное количество прививок, которую должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками до конца года. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров 7 апреля, речь идет о почти 6 млн прививок в месяц.

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», таким образом, в сутки необходимо проводить 270 тыс. вакцинаций без учета выходных.

«Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае, когда к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления», — заключил Степанов.

В тему: По подсчетам министра здравоохранения Максима Степанова, медицинская система Украины способна обеспечить вакцинацию до 13 млн человек в месяц.

При этом в Киевской области не было вакцинировано ни одного человека на протяжении последних четырех дней.

Напомним: Всего с начала вакцинации в Украине против коронавируса привились 304680 человек, из которых двое получили по две дозы и завершили вакцинацию.