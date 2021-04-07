Популярный диетолог рассказала, почему нужно есть бананы

Главное: Названа польза от бананов. В частности, они помогут при проблемах с желудком.

Детали: Популярный диетолог из США Синтия Сасс поведала об огромной пользе бананов. Она привела доводы, что бы включить их в ежедневный рацион.

Специалист по питанию говорит, что всего один банан содержит 422 миллиграмма калия (12% дневной нормы).

Она сообщила: «Это источник питательной клетчатки, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта».

По ее словам, один банан содержит около 20% дневной нормы витаминов C и B6.

Отмечается: «Бананы содержат больше питательных веществ, чем спортивные напитки, и имеют более полезную смесь натуральных сахаров с антиоксидантами».

Кроме этого эти плоды являются источником резистентного крахмала, который, как говорит медик, «подавляет аппетит и помогает худеть, ускоряет обмен веществ и переключает печень в режим сжигания жира».

Информируется, что, при этом, бананы снижают артериальное давление.

Диетолог говорит, что бананы снижают риск сердечных заболеваний и инсульта на 21%.

Сообщается: «Чем больше калия вы потребляете, тем больше натрия выйдет из организма, поскольку этот минерал действует как натуральное мочегонное средство».

Наконец, отмечает специалист, бананы помогают при проблемах с желудком: предотвращают вздутие и запоры, снижают кислотность и помогают бороться с изжогой и язвой желудка.

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