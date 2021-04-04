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Новости > Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба

Агата Кловская
04.04.21 12:15
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Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба

Президент Владимир Зеленский одной своей подписью нарушил нормы сразу нескольких конвенций, которые ратифицировала Украина - Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Об этом в своей колонке на сайте "Корреспондент" написал юрист-международник Виталий Киба, информирует 112ua.tv.

"Фактически Зеленский своим указом запретил вещание телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые транслируют позицию главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратников", - сообщил юрист-международник.

По мнению Кибы, указ Зеленского о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и запрет телеканалов, которых связывают с ОПЗЖ Виктора Медведчука, противоречит как Конституции Украины, так и Закону Украины "О санкциях" и Закону Украины "О телевидении и радиовещании".

"Но ни СНБО, ни правоохранительные органы - никто - спустя два месяца так и не предоставил никаких доказательств, будто народный депутат Тарас Козак - собственник телеканалов - или указанные юридические лица были каким-либо образом причастны к неправомерной деятельности, не говоря уже о терроризме. Нет ни решения украинского либо иностранного суда, ни официального сообщения Интерпола либо другой международной информации. Фактически указ Зеленского о запрете телеканалов базируется на правовом вакууме, что противоречит как Конституции Украины (статья 63 о презумпции невиновности), так и украинскому законодательству", - сделал вывод юрист.

Но самое главное, подчеркнул Киба, что Зеленский одной своей подписью нарушил нормы сразу нескольких конвенций, которые ратифицировала Украина. Киба пояснил, что в статье 42 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" есть прямая отсылка к Европейской конвенции о трансграничном телевидении, которая запрещает ограничивать ретрансляцию телепрограмм, чье содержание отвечает требованиям Конвенции.

"Поскольку отсутствуют какие-либо решения, что программный продукт "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушал конвенцию, значит, вещание соответствовало требованиям ст. 7 "Обязанности телевещателя". Поэтому, запрещая вещание телеканалов, украинская власть во главе с Владимиром Зеленским действует в нарушение норм Европейской конвенции", - обосновал свою позицию юрист.

Киба пришел к заключению, что кроме Европейской конвенции о трансграничном телевидении, указ Зеленского о запрете вещания телеканалов нарушает также такие акты международного права, ратифицированные Украиной, как Конвенция о защите прав человека и основоположных свобод и Международный пакт о гражданских и политических правах.

"Если конкретно, то ст. 19 Международного пакта предусматривает, что каждый человек имеет право "искать, получать и распространять любую информацию и идеи, независимо от государственных границ", - аргументировал юрист.

"А ст. 10 Конвенции закрепляет "свободу придерживаться своих взглядов, получать и передать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ". При этом Международный пакт отдельно подчеркивает, что "эта статья не препятствует государствам требовать лицензирования деятельности радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий", - пояснил юрист-международник.

В завершение Виталий Киба напомнил, что правовая система государства строится на триаде "права-обязанности-ответственность", прямо намекнув, что за нарушение украинских законов и международного права неминуемо придется отвечать.

"И, кстати, здесь очень к месту будет напомнить, что один из основных принципов уголовного права - это неотвратимость наказания за совершенное правонарушение.

Ибо, как писал выдающийся итальянский юрист эпохи Просвещения Чезаре Беккария, один из наиболее действенных способов, сдерживающих преступность, заключается не в жестокости наказания, а в его неотвратимости. Как пояснял Беккария, страх перед неотвратимостью даже умеренного наказания является более действенным, чем ситуация, когда человек страшится суровой кары, но при этом верит, что его преступление останется безнаказанным", - заключил юрист-международник Виталий Киба.

Тэги: политика

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