В США коп застрелил ребенка

Главное: В США полицейский убил ребенка. Мальчику было 13 лет.

Детали: Резонансный инцидент произошел в одном из пригородов Чикаго. Тут полицейский застрелил тринадцатилетнего мальчика.

Правоохранители заявляют, что все произошло «в ходе вооруженного столкновения с одним из сотрудников». Сейчас проходит служебное расследование.

Известно, что трагедия случилась рано утром в минувший понедельник, 29 марта.

Копы информируют, что полицейские прибыли на вызов после того, как поступил сигнал о выстреле.

Сообщается: «Сотрудники увидели двух человек, одним из которых оказался подросток – он был вооружен и попытался скрыться, после чего был застрелен в ходе перестрелки».

Уже выяснилось, что погибшим был тринадцатилетний Адам Толедо.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут уже потребовал опубликовать видео с нательной камеры полицейского.

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