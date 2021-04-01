В Африке боевики устроили массовое убийство в одной из деревень

Главное: В одной из деревень произошла кровавая бойня. Погибли не менее тридцати человек.

Детали: В эфиопском регионе Оромия произошла бойня. Как сообщают местные власти, тут боевики из группировки «Союзные демократические силы» атаковали одну из деревень.

Жертвами резни стали не менее тридцати человек, еще пятнадцать человек получили ранения.

Отбивать населенный пункт у головорезов пришлось силам федеральных войск.

Причиной нападения стала национальная ненависть – погибшие были этническими амхара. Это второй по численности народ страны.

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