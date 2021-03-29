Красная COVID-зона в Украине пополнилась еще одной областью

Главное: Красная зона заражения COVID-19 в Украине расширяется. Ее пополнила Черниговская область.

Детали: Красная зона заражения коронавирусом в Украине продолжает расширяться. Данные на понедельник, 29 марта, приводит министерство здравоохранения,

Так, сегодня в красную зону включили Черниговскую область.

Также в ней находятся Киев и следующие области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.

В оранжевой зоне COVID-19 остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В то же время в желтой зоне как и прежде находится Херсонская область.

Кроме этого отмечается, что уровень госпитализаций не превышен в четырех областях: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской.

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