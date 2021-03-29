Красная COVID-зона в Украине пополнилась еще одной областью

Главное: Красная зона заражения COVID-19 в Украине расширяется. Ее пополнила Черниговская область.
Детали: Красная зона заражения коронавирусом в Украине продолжает расширяться. Данные на понедельник, 29 марта, приводит министерство здравоохранения,
Так, сегодня в красную зону включили Черниговскую область.
Также в ней находятся Киев и следующие области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.
В оранжевой зоне COVID-19 остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
В то же время в желтой зоне как и прежде находится Херсонская область.
Кроме этого отмечается, что уровень госпитализаций не превышен в четырех областях: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской.
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