Известный финансист предрек астрономическое подорожание Bitcoin

Главное: Известный финансист спрогнозировал подорожание Bitcoin. Он может взять отметку в 400 тысяч долларов.

Детали: Bitcoin, который снова начал расти в цене (последние котировки составили выше 56 тысяч долларов), может ждать очередной мощный скачок. Об этом поведал известный финансист Bloomberg Майк Макглоун.

Эксперт, проанализировав динамику цены за последние десять лет, предрек, что цена криптовалюты может вырасти до 400 тысяч долларов.

Так, он отметил, что 2021 год стал для Bitcoin «переломным».

Аналитик говорит: «Bitcoin трансформируется в защитный низкорисковый актив. Он близок к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом».

Он считает: «Резкий рост стоимости в этом году может превратить его в безрисковый актив».

Финансист спрогнозировал, что рост цены будет продолжаться весь этот год.

Напомним, что на долю Bitcoin приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.

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