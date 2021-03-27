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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм

Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм

Александра Кудрявцева
27.03.21 15:45
368
Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм
Главное: Храм является тем местом, где человек получает Божью благодать и силу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
Предстоятель отметил, что продолжается Святой Великий пост, и поэтому много времени мы проводим в храме Божием.
 
«Храм — это место, где люди собираются для молитвы. Храм для нас есть не только тем местом, где мы общаемся с Богом и видим друг друга. Храм — это училище благочестия, это духовная лечебница. В храме мы очищаем себя от той греховной грязи, что делает нас неприятными не только в глазах Божьих, но и в глазах друг друга», — отметил Митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейший владыка отметил, что храм имеет большое значение для каждого христианина. Ведь, как он продолжил, в храме мы принимаем Таинство Крещения, Таинство Миропомазания, Таинство Исповеди, Таинство Евхаристии, Таинство Елеосвящения, Таинство брака и таинство священства.
 
«Храм является тем местом, где человек получает Божью благодать и силу, которая оберегает и помогает достойно совершать свою земную жизнь, достойно нести свой жизненный крест», — отметил Архипастырь.
 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал поучительную историю о том, как верность Богу и любовь к храму Божию спасли жизнь одному юноше, которого отец вынужден был продать в рабство.
 
«Будем любить и мы храм Божий. В храме мы найдем для себя все, что нам нужно для достойной земной жизни. В храме мы увидим друг друга, в храме мы увидим самое главное — мы увидим Бога. Бога, который действует, который присутствует в храме Своим величием, Своими Телом и Кровью, которые Господь нам дает вкушать, чтобы сделать нас способными вмещать в себе вечное спасение и жизнь. В храме мы станем более благородными, красивыми, величественными. Любите храм Божий Пусть Бог благословит нас», — призвал Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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