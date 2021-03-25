В Украине рекордно вырос импорт фруктов

Главное: Импорт фруктов в Украину рекордно вырос. Появились данные за 2020 год.

Детали: В Украине в 2020 году рекордно вырос импорт фруктов. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Отмечается, что в прошлом году он составил около миллиона тонн. Это наивысший показатель после развала СССР.

Информируется : «Это исторический максимум по объемам импорта фруктов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 8% и в полтора раза – показатель пятилетней давности».

Отмечается, что, как правило, в нашу страну привозят «фрукты и ягоды, которые не могут выращиваться у нас из-за отсутствия необходимого климата».

Сообщается, что исключение составляют лишь яблоки: их доля в общей структуре импорта незначительна, в районе 1%.

Больше всего же импортируют бананы: их завезли более 320 тысяч тонн.

Кроме этого популярен такой фруктовый импорт: мандарины (187 тысячи тонн), апельсины (90 тысяч тонн), лимоны (65 тысяч тонн), а также персики (48 тысяч тонн).

Специалисты говорят: «Самые высокие темпы роста демонстрируют поставки грейпфрутов и хурмы, объемы импорта которых удвоились за последние пять лет. В прошлом году Украина импортировала 40 тысяч тонн хурмы и 39 тысяч тонн грейпфрутов»,

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