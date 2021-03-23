Билл Гейтс хочет купить популярную социальную сеть за 10 миллиардов долларов

Главное: Компания Microsoft хочет купить социальную сеть Discord. Цена вопроса – 10 миллиардов долларов.

Детали: Компания Билла Гейтса Microsoft собирается купить социальную сеть Discord. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет Bloomberg.

Сообщается, что уже стартовали переговоры.

При этом минимальная цена возможной сделки составляет 10 миллиардов долларов.

Информируется: «В свою очередь, Discord тоже ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, но договоренности еще не заключены».

Инсайдеры сообщают, что «Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании».

Известно, что те переговоры вел Фил Спенсер, возглавляющий xbox – отдел Microsoft, занимающийся созданием игровых консолей.

Справка: Discord, которую запустили в 2015 году, задумывалась как платформа для геймеров. Данная социальная сеть дает возможность пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. Сейчас она насчитывает более ста миллионов активных пользователей в месяц.

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