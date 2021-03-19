За последний год украинцы стали счастливее

Главное: Украина еще немного подросла в мировом «рейтинге счастья» и на данный момент занимает 110 место из 149-и.

Детали: Украина заняла 110 место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report 2021. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», по сравнению с прошлогодним показателем, Украина поднялась на 13 позиций.

Всего в этот перечень в текущем году вошли 149 стран. Возглавляет список четвертый год подряд Финляндия. За ней расположились Дания и Швейцария.

В ТОП-10 самых счастливых стран также вошли Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Самый низкий индекс счастья оказался в Республике Руанда, Зимбабве и Афганистане.

При формировании рейтинга учитывались такие показатели как:

— ВВП на душу населения;

— социальная поддержка;

— ожидаемая продолжительность жизни;

— искренность людей;

— восприятия коррупции.

В тему: В 2019 году Украина занимала в «рейтинге счастья» 133 место.

В 2020 году — 123 место.