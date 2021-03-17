Отец оскандалившейся 8-летней модели прокомментировал ситуацию

Главное: Папа 8-летней Миланы Маханец, оскандалившейся в связи с «романом» с 13-летним блогером Пашей Пай, заявил, что шокирован происходящим.

Детали: Отец 8-летней модели Милы Маханец отреагировал на инцидент с дочерью. В комментарии KP.ua он объяснил, что пытается общаться с дочкой и помогать ей.

«С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего», — заявил Александр Маханец, добавив, что «все, что творится, мягко говоря, неправильно».

Родители девочки разошлись в 2019 году. По словам знакомых семьи, развод проходил очень тяжело. Его причина неизвестна.

Примерно в тоже время ребенок появился в социальной сети, а страница в Instagram девочки стала рекламной площадкой. Друзья не исключают, что именно развод послужил толчком для резкой смены общения и отношения мамы к дочке.

В тему: На днях в соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших «романтических фотографий» 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что Милана является внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.

17 марта мама девочки сообщила, что ее допросили в полиции. Она не считает себя виновной и намерена судится с теми, кто «публиковал негативную и неподтвержденную информацию».