Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец

Главное: Английский пенсионер в ходе стоительства нового дома наткнулся на остатки фундамента епископского дворца, построенного в XIII веке.

Детали: Пенсионер Чарльз Поул из города Уивелискомб в английском графстве Сомерсет решил построить на своем участке новый дом. Как сообщает The Sun, во время работ в саду строители обнаружили под землей части стен и полов другого здания, а также керамику предположительно XII века.

По словам владельца, он был поражен находкой и попросил бригаду остановить работы. После того, как о дворце сообщили в благотворительную организацию South West Heritage Trust, которая занимается сохранением исторического наследия, ее специалисты подтвердили, что остатки фундамента относятся к дворцу, построенному в XIII веке.

Через пять столетий он был разрушен.

Специалисты пообещали провести на участке работы, а позже зачистить территорию, чтобы владелец смог продолжить работы. Помимо затянувшегося строительства это обойдется пенсионеру примерно в 15 тысяч фунтов стерлингов.

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