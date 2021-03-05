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Новости > Несовершеннолетние смогут сообщать о преступлениях через мессенджеры

Несовершеннолетние смогут сообщать о преступлениях через мессенджеры

Александр Панько
05.03.21 16:59
948
Несовершеннолетние смогут сообщать о преступлениях через мессенджеры

Главное: Офис Генпрокурора намерен создать каналы для детей в популярных мессенджерах, в которых они смогут сообщить о преступлениях.

Детали: В Украине создадут онлайн-каналы доверия в социальных сетях для детей, ставших жертвами или свидетелями преступлений. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, они будут доступны в социальных сетях и мессенджерах, в частности, Instagram, Snapchat и Telegram.

Дети смогут написать и отправить аудио и фото о совершении против них преступления, а также получить первичную правовую, психологическую и медицинскую помощь, если их ранили.

В ведомстве сообщают, что такая модель помощи пострадавшим действует, в частности, в Эстонии.

По словам заместителя Генпрокурора, курирующего ювенальное направление работы ОГПУ Гюндуза Мамедова, сегодня дети много времени проводят онлайн и являются прогрессивнее взрослых. «Поэтому мы хотим предоставить им возможность говорить с нами в удобном для них формате. Кроме того, несовершеннолетний жертве или свидетелю на начальном этапе проще написать или направить голосовое сообщение о событии, чем рассказать вживую, а часто — еще и безопаснее, если обидчик ребенка находится рядом», — объяснил он.

По данным ведомства, в 2020 г количество правонарушений против детей по сравнению с прошлый годом возросло почти на 20%. Кроме того, на 37% выросло количество детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, в частности изнасилований.

В целом жертвами преступлений стали более 5,2 тыс. детей.

В тему: Сегодня в Киеве был задержан заместитель директора по хозяйственной работе одной из столичных школ, которого подозревают в развращении 10-летней девочки.

Тэги: криминал, мессенджер, новости Украины, Офис Генерального прокурора, Гюндуз Мамедов

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