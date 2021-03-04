Главные новости за 4 марта 2021 года

— В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.
— Между судьями Конституционного суда произошла перепалка в начале заседания 4 марта, после того как заместитель председателя Сергей Головатый занял место отстраненного Александра Тупицкого.
— Минздрав обновил список регионов по зонам карантина. В соответствии с ним три области оказались в «красной» зоне, еще девять, включая Киев, — в «оранжевой».
— В Украине первую прививку от коронавируса получили уже почти 10 тысяч человек. При этом зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.
— Главсанврач Украины Виктор Ляшко объяснил высокую смертность среди украинцев, больных коронавирусной болезнью и подключенных к аппаратам ИВЛ, сложностью заболевания и общемировой тенденцией.
— В Ивано-Франковске зафиксированы первые случаи заражения так называемым «британским» штаммом коронавируса в Украине.
— Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 194 человека. Заразились 10057 людей.
— Стало известно о ситуации с коронавирусом в Киеве. Она ухудшается.
— Красную книгу Украины дополнили. Впервые за двенадцать лет.
— На Львовщине найдено тело патрульного полицейского с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, речь может идти либо о самоубийстве, либо о неосторожном обращении с оружием.
— Мир должен отказаться от угля. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
— Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал перестать насаждать демократию в других странах, устраивая военные интервенции. При этом в «промежуточных принципах национальной безопасности» указывается возможность применения военной силы, как необходимой защиты жизненно важных национальных интересов.
— После приземления во время испытаний ракета Starship взорвалась. Опубликовано видео.