Клуб лидера сборной Украины назвали главным фаворитом Лиги чемпионов

Главное: Кто выиграет Лигу чемпионов? Появился прогноз экспертов.

Детали: В Лиге чемпионов сыграны все первые матчи 1/8 финала. Список фаворитов турнира обновился.

Напомним, что ответные поединки данной стадии стартуют на следующей неделе.

Основных кандидатов на победу назвали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Главным фаворитом считают «Манчестер Сити», цвета которого защищает один из лидером сборной Украины Александр Зинченко. На победу англичан в Лиге чемпионов ставят 3,25 к 1.

Далее по ранжиру следуют действующий победитель турнира «Бавария» (4 к 1) и прошлогодний финалист ПСЖ (6 к 1).

Откровенным же аутсайдером назвали «Лацио» (501 к 1).

В тему: ранее мы писали, что сборная Украина по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА.