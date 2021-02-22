Блаженнейший Святослав назвал Григора Нарекаци символом экуменизма между армянами и Католической Церковью

Главное: Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав рассказал о роли выдающегося армянского монаха и философа св. Григора Нарекаци в объединении Востока и Запада.

Детали: Армянского поэта, монаха, богослова, философа и мистика, св. Григора Нарекаци, благодаря вкладу в формирование восточной христианской мысли справедливо считают одной из главных, почти героических фигур армянского народа. Об этом в интервью AnalitikaUA.net заявил Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ отметил, что в литературе Нарекаци сравнивают с Данте Алигьери и считают мостом единения между Востоком и Западом.

По его словам, персона св. Григора Нарекаци имеет важное значение в церковно-дипломатических отношениях между Святым Престолом и Арменией. «Для армянского народа св. Григор является символом его нерушимости. В отношениях между армянами и Католической Церковью его считают символом экуменизма, единственным среди Докторов Церкви, который не был католиком и не принадлежал ни к одной Церкви в единстве с Римом, — объяснил Святослав. — В 2015 году папа Франциск объявил Нарекаци 36-м Доктором Церкви. Эта практика почти отсутствует во времена понтификата Папы Франциска. Решение папы стало плодом экуменических отношений с патриархом Гарегином II, Католикосом всех армян, и скреплением церковного единства с католикосом Арамом I (Киликийский католикосат — ред.)».

«Искренне радуюсь за такие плоды экуменического диалога и молюсь со всеми католиками к св. Григору о его покровительстве в процессе восстановления первоначального единства Церкви Христовой», — добавил Блаженнейший Святослав.

Как напоминает издание, Папа Римский Франциск установил 27 февраля — днем памяти Григора Нарекаци.

Как известно, в Соборе Святого Петра в Ватикане во время литургии, посвященной 100-летию Геноцида армян, состоялась вселенская канонизация Григора Нарекаци. Прозвучала латинская формула, и Папа Римский Франциск провозгласил Нарекаци Вселенским Патриархом, Учителем вселенской церкви, Ученым монахом.