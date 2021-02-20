Названы шесть областей Украины и город, которые первыми получат вакцину от COVID-19

Главное: Какие области Украины первыми получат вакцину от COVID-19? Сообщил Виктор Ляшко.

Детали: Стало известно, какие области Украины первыми получат вакцину от COVID-19. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, это шесть областей – Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, а также Киев.

Чиновник поведал: «У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам одиннадцатью машинами одновременно. Области и столица получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день».

Он добавил: «Завтра посещу Черниговскую область, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми».

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