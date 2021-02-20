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Новости > Исследователи узнали страшную тайну смерти египетского фараона, правившего более 3,5 тыс. лет назад

Исследователи узнали страшную тайну смерти египетского фараона, правившего более 3,5 тыс. лет назад

Александр Панько
20.02.21 13:26
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Исследователи узнали страшную тайну смерти египетского фараона, правившего более 3,5 тыс. лет назад

Главное: Египетские ученые установили обстоятельства смерти фараона, правившего более 3,5 тысяч лет назад. Оказалось, что он был жестоко казнен врагами.

Детали: Ученые из Каирского университета сумели установить точную причину смерти древнеегипетского фараона Секененра Таа II, который правил в XVI в до н. э. Как сообщает Frontiers in Medicine, он правил Южным Египтом во время оккупации страны гиксосами и, как считается до сих пор, был убит при попытке их изгнать.

Изучив мумию, обнаруженную в конце XIX века, с помощью компьютерной томографии, специалисты выяснили, что правитель при жизни получил несколько серьезных травм головы, которые впоследствии были замаскированы.

По мнению ученых, 40-летний Секененра попал в плен на поле боя и был жестоко убит: раны на его черепе соответствуют пяти видам оружия гиксосов, что указывает на церемониальную казнь.

Впоследствии бальзамировщики применили изощренные методы, чтобы скрыть повреждения черепа, используя материал, который действовал подобно наполнителям в современной пластической хирургии.

В тему: В августе 2018 года ученые из Йоркского университета в Великобритании вычислили, когда в Египте научились делать мумий. Для этого они исследовали саван руки мумии из музея Турина в Италии.

В середине 2020 года исследователи из Египта заявили, что раскрыли тайну известной «мумии кричащей женщины», которая находится в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари. Результаты компьютерной томографии доказали, что женщина умерла от сердечного приступа из-за тяжелого атеросклероза коронарных артерий. Также выяснилось, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти: с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью.

В феврале 2021 года австралийские ученые установили, что древнеегипетская мумия женщины времен 20-й династии фараонов зачем-то была заключена в своеобразный кокон из грязи. Утверждается, что это первая подобная находка.

Тэги: ученые, история, Египет, археология, наука, мумия, Австралия, грязь, исследование, тайна, загадка

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