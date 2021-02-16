На Херсонщине при загадочных обстоятельствах умерли четверо местных жителей

Главное: Полиция устанавливает обстоятельства загадочной смерти четырех человек в Новой Каховке. Их нашли на полу одной из квартир без признаков насильственной смерти.

Детали: 15 февраля в полицию обратилась глава ОСМД одного из домо в Новой Каховке Херсонской области. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, женщина рассказала, что жительница одной из квартир третий день не открывает дверь и не выходит из дома. При этом соседи утверждают, что в ее квартире горит свет и работает телевизор.

Прибыв на место следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с помощью выдвижной лестницы поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека.

Спасатели через балкон попали в квартиру и открыли входную дверь.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительный осмотр судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявил.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Событие предварительно квалифицируется по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай».

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