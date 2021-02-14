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Новости > Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа

Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа

Автор: «Фраза»
14.02.21 11:29
939
Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа

Главное: Голубые камни в Стоунхендже перед тем, как их отправили в Солсбери, были частю другой постройки. По мнению британских ученых, она находилась непосредственно возле каменоломни, где они были добыты.

Детали: Ученые Университетского колледжа Лондона и других научных организаций Великобритании раскрыли тайну происхождения некоторых голубых камней в составе Стоунхенджа. Как сообщает Lenta.ru, оказалось, что монолиты ранее принадлежали другой постройке, расположенной возле каменоломни, и позже были транспортированы к нынешнему месту в Солсбери.

Исследователи обнаружили, что диаметры каменного круга Ваун-Маун и внешнего рва Стоунхенджа одинаковы и составляют 110 метров. Ваун-Маун располагается в Уэльсе, недалеко от каменоломни в холмах Пресели, где шла добыча голубого камня, который использовался для строительства внутреннего круга Стоунхенджа. Расстояние между каменоломней и Стоунхенджем составляет около 300 километров, однако имеются свидетельства, что как минимум пять валунов кромлеха были добыты в Уэльсе.

Гипотезу доказывает наличие каменных выемок в Ваун-Мауне, в которых когда-то закрепляли монолиты. Оба круга также имеют одну и ту же ориентацию к точке восхода Солнца в день летнего солнцестояния, а один из голубых камней Стоунхенджа имеет необычное поперечное сечение, совпадающее с одним из отверстий круга в Уэльсе.

Считается, что Стоунхендж изначально представлял собой кромлех из необработанных голубых камней, вставленных в лунки Обри — ямы, находящиеся с внешней стороны постройки. Гигантские сарсеновые камни, образующие круг диаметром около 30 метров, привезли позднее, через 500 лет. В настоящее время в Стоунхендже сохранилось около 43 голубых камней.

Справка: Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение (кромлех) на юге Англии, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших камней, называемых менгирами. Ученые до сих пор не имеют единого мнения относительно предназначения кромлеха.

В тему: в июле 2010 года Бирмингемский университет приступил к реализации проекта виртуального воссоздания исторического облика Стоунхенджа. Стоимость проекта, рассчитанного на три года, не уточнялась, однако было известно, что речь идет о миллионах фунтов стерлингов.

В ноябре 2011 года ученые обнаружили в Стоунхендже неизвестные ранее траншеи, которые доказывают, что сооружение использовалось для совершения ритуалов еще до появления каменных колонн.

В мае 2016 года археолог Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона вместе с коллегами и студентами провел полевые эксперименты, после чего рассказал, каким образом мог быть построен Стоунхендж. По мнению ученого, огромные камни, из которых создан Стоунхендж, доставлялись на место строительства на деревянных санях по дороге из вращающихся бревен.

В мае 2017 года исследователи пришли к выводу, что строителей Стоунхенджа могли убить выходцы с территории современных Нидерландов. Соответствующее заключение было сделано после изучения более миллиона фрагментов ДНК древних людей, живших в Европе в тот период, когда началось распространение культуры колоколовидных кубков (между 4,7 и 1,2 тыс. лет до н. э.).

В апреле 2018 года британский археолог Майк Питтс выяснил, что два крупных камня, которые входят в состав Стоунхенджа, находились на равнине рядом с Солсбери еще до начала его строительства.

Спустя год международная группа ученых из США и Великобритании, проанализировав ДНК останков людей, живших в окрестностях Стоунхенджа 4-5 тысяч лет назад, обнаружили их генетическое сходство с людьми, проживавшими сначала на территориях, где сейчас находятся Греция и Турция, а затем переместившихся на территорию современных Испании и Португалии.

В середине 2020 года ученые из «Английского наследия» заявили, что камни для кромлеха были доставлены из лесной местности Уэст Вудс примерно в двадцати пяти километрах к северу от Стоунхенджа.

Тэги: Великобритания, история, наука, камень, Стоунхендж, тайна, загадка, Солсбери

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