Украинский футболист неожиданно оказался «лучшим из лучших» в Англии

Главное: Александр Зинченко вошел в историю. Появились интересные цифры.

Детали: Украинскую универсалу Александру Зинченко покорилась необычная «высота» в английской Премьер-лиге. Цифры приводят аналитики StatCity.

Оказалось, что 24-летний футболист сборной Украины стал рекордсменом по проценту побед в истории «Манчестер Сити», за который он выступает с 2016 года (на один сезон футболист уходил в аренду в ПСВ).

Отмечается, что украинец имеет аж 86,75% побед. В подсчете учитывались игроки, которые провели за команду не менее десяти встреч.

Всего Александр Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 83 матча, в которых его команда одержала сразу 72 победы.

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