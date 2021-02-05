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Новости > «Слуга народа» за год шесть раз выиграл в лотерею

«Слуга народа» за год шесть раз выиграл в лотерею

Александр Панько
05.02.21 15:38
1321
«Слуга народа» за год шесть раз выиграл в лотерею

Главное: Представитель «Слуги народ» Максим Павлюк шесть раз выиграл в лотерею. Благодаря этим выигрышам он задекларировал 1,9 млн гривен дохода.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа», заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн в качестве выигрыша от шести различных фирм. Так, согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил выигрыш от фирм «АйЛОТ» (446 тыс. 858 грн), «Западный трейд» (249 тыс. грн), «Киевский трейд» (373 тыс. грн), "Днепровский трейд«(249 тыс. грн), «Прикарпатский трейд» (373 тыс. грн) и «Подольский трейд» (249 тыс. грн). Как вид этого дохода в декларации указана выплата части выигрыша.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, одним из видов деятельности фирмы «АйЛОТ» указана «организация азартных игр», а пяти других — «организация других видов отдыха и развлечений».

По данным «Украинской правды», Максим Павлюк — племянник бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, которого называли одним из руководителей кампании «Слуги народа» на местных выборах.

Ранее Илья Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого во времена Януковича считали «смотрящим» за таможней. У него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка «королем контрабанды западной таможни».

Павлюк не имеет никакой официальной должности и не является политиком. Однако сообщалось, что парламенте он имеет отдельную группу депутатов «Слуги народа», которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

В тему: В октябре 2017 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею 571 тысячи гривен. Он отметил, что трижды выигрывал в розыгрышах компании «Украинская национальная лотерея» (название лотереи не указывается). Ляшко получал 283 560, 153 485 и 134 000 гривен соответственно.

Тэги: политика, лотерея, декларация о доходах, новости Украины, Слуга народа, Максим Павлюк

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