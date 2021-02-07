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Новости > Мумия, более ста лет пролежавшая в австралийском музее, оказалась крайне необычной

Мумия, более ста лет пролежавшая в австралийском музее, оказалась крайне необычной

Агата Кловская
07.02.21 11:59
85
Мумия, более ста лет пролежавшая в австралийском музее, оказалась крайне необычной

Главное: Австралийские ученые установили, что древнеегипетская мумия женщины времен 20-й династии фараонов зачем-то была заключена в своеобразный кокон из грязи. Утверждается, что это первая подобная находка.

Детали: Ученые из Университета Маккуори в Австралии просканировали мумию времен 20-й династии фараонов, найденную в XIX веке, и хранящуюся в музее Чау Чака Винга в Сиднейском университете. Как сообщает PLOS ONE, несмотря на то что внутренние органы были удалены в ходе бальзамирования, по вторичным костным половым признакам, включая форму тазовой кости, челюсти и черепа исследователям удалось установить, что это была женщина 26-35 лет. Результаты радиоуглеродного датирования раскрыли, что она жила в 1200-1113 годах до н. э.

При этом сама мумия оказалась помещена в грязевой панцирь из необожженной глины или песка и мелкого камня, который полностью покрывает тело и находится под льняными бинтами.

По данным ученых, вскоре после мумификации тело было повреждено, после чего его покрыли грязью и обернули дополнительными бинтами. При этом, как утверждается, такая практика ранее не описывалась в научной литературе и пока неясно, насколько часто она применялась, и зачем.

Отметим, что ученым известны случаи мумификации с применением не грязи, но смолы, которая служила дополнительным слоем защиты тела усопшего, принадлежавшего знатной семье. Подобная особенность иногда встречается у мумий времен позднего Нового царства, до эпохи правления 21-й династии (1294–945 гг до н. э.).

Справка: Мумию, о которой идет речь, приобрел исследователь, антиквар и политик сэр Чарльз Николсон во время своей поездки в Египет в 1856-1857 гг. Впоследствии он подарил ее Университету Сиднея, одним из основателей которого являлся. Согласно надписи на саркофаге, в нем покоится знатная женщина по имени Меруах.

Однако впоследствии результаты ДНК идентифицировали покойника как мужчину, жившего раньше. Было выдвинуто предположение, что расхитители гробниц поместили в саркофаг более древнюю, но лучше сохранившуюся мумию, чтобы выгоднее продать все вместе, что широко практиковалось среди египетских торговцев мумиями.

Новое исследование, по сути, опровергает теорию и о мужчине, и о знатной женщине Меруах, и указывает на серьезные повреждения мумии, полученные уже после мумификации.

В тему: В августе 2018 года ученые из Йоркского университета в Великобритании вычислили, когда в Египте научились делать мумий. Для этого они исследовали саван руки мумии из музея Турина в Италии.

В середине 2020 года исследователи из Египта заявили, что раскрыли тайну известной «мумии кричащей женщины», которая находится в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари. Результаты компьютерной томографии доказали, что женщина умерла от сердечного приступа из-за тяжелого атеросклероза коронарных артерий. Также выяснилось, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти: с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью.

Тэги: ученые, история, Египет, археология, наука, мумия, Австралия, грязь, исследование, тайна, загадка

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