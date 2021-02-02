Депутаты существенно увеличили ответственность за преступления в отношении журналистов

Главное: Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение прав журналистов. За применение физического насилия в связи с осуществлением журналисткой деятельности отныне грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Детали: Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за совершение преступлений против журналистов. Как сообщает LB.ua, принятие соответствующего законопроекта № 3633 во втором чтении и в целом на пленарном заседании во вторник поддержал 341 народный депутат.

Документ направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Документом предлагается увеличить санкции в статье 171 Уголовного кодекса. Также изложены в новой редакции часть четвертая статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью предлагается наказывать штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. −34 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, смогут повлечь за собой штраф от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. — 51 тыс. грн) или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В тему: 23 февраля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова». Совет создан с целью обеспечения реализации конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества, в частности средств массовой информации, по вопросам предотвращения препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

В состав Совета вошли представители общественных объединений, действующих в сфере медиа, СМИ, а также Национальной полиции, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и других государственных органов.