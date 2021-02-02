Украинец пытался отправить запчасть от МиГ-29 в охваченную военным переворотом Мьянму

Главное: Гражданин Украины пытался отправить запчасть от МиГ-29 в Мьянму, где на днях случился военный переворот.

Детали: Украинец попытался отправить посылкой в охваченную военным переворотом Мьянму деталь от многоцелевого истребителя МиГ-29. Как сообщает пресс-служба киевской таможни, при заполнении декларации мужчина указал, что в запечатанной коробке находятся запчасти.

На деле они оказались автономной рулевой машиной «АРМ-150М», предназначенной для самолетов четвертого поколения. Необходимые экспортные документы украинец предоставить не смог.

Отмечается, что он также не смог пояснить, как приобрел дорогостоящее оборудование и зачем решил вывезти его из страны. Сотрудники таможни изъяли прибор. Теперь отправителю грозит штраф в размере 100% стоимости детали.

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