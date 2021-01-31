Американка придумала принципиально новый двигатель для межпланетных перелетов

Главное: Американский физик изобрела плазменный двигатель, который позволит доставлять людей на Марс быстрее и с меньшими затратами топлива.

Детали: Физик из Принстонской лаборатории физики плазмы Фатима Ибрахим предложила новый тип межпланетного ракетного двигателя, который способен доставить людей на Марс и другие планеты быстрее, чем существующие разработки. Как сообщает Lenta.ru, принцип двигателя основан на непрерывной генерации плазмоидов — сгустков плазмы, поддерживаемых замкнутым магнитным полем.

Похожая конфигурация создается внутри токамаков, представляющих собой кольцевой канал, в котором создается поле с высокой магнитной спиральностью (характеризует скрученность и связанность силовых линий). Плазмоиды создаются благодаря пересоединению линий магнитного поля. Согласно результатам моделирования, скорость выхлопа будет достигать 20-500 км в секунду.

Таким образом, новый двигатель способен сократить срок полета, к примеру, на Марс в несколько раз по сравнению с уже существующими прототипами плазменных двигателей. При этом потребуется меньше топлива, а изменение силы магнитного поля позволит контролировать тягу для конкретной космической миссии.

В тему: 10 декабря 2020 года первый полет американского многоразового космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX, созданного для полетов людей на Марс, окончился неудачей. Аппарат не успел затормозить во время посадки и взорвался от удара о землю.