Минобразования возвращает школьников в семи областях на дистанционное обучение

Главное: Минобразования рекомендовало учреждениям образования в семи областях быть готовыми перейти на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий.

Детали: Сегодня, 27 января, Министерство образования и науки Украины разослало срочное письмо в семь областей с рекомендацией перевести детей дошкольного возраста, учащихся и студентов на дистанционную форму обучения. Как сообщили в пресс-службе Минобразования, речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, высшим учебным заведениям, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

В тему: С 8 по 25 января 2021 года в Украине действовали условия карантина зимних каникул. Среди его условий было, в частности, дистанционное обучение в школах и вузах.

Напомним: В ночь на 26 января в результате непогоды пострадали 269 населенных пунктов в 12 областях.